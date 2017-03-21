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ABD'YE FETULLAH GÜLEN TELEFONU

ABD'ye Fetullah Gülen telefonu

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Sessions'ı arayarak Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını istedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile yaptığı telefon görüşmesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin talepleri iletti.

AA muhabirinin, Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bozdağ, saat 17.30'da ABD'li mevkidaşı Sessions ile telefonda görüştü. 

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Bozdağ, ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen Sessions'u tebrik etti. 

Görüşmede Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in geçici tutuklanmasını ve iadesine ilişkin Türkiye'nin taleplerini net bir dile bir kez daha ifade etti.

AA
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