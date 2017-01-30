ABD'yi kızdıracak sözler !

Çinli bir üst düzey askeri yetkili, Donald Trump yönetimindeki ABD'yle savaşın "sadece bir slogan değil" ve "pratik bir gerçek" haline geldiğini açıkladı.

Çin, Trump yönetimindeki ABD'yle savaşın artık bir olasılık haline geldiğini belirtti. Açıklamalar, ABD'nin yeni yönetiminin Çin'e yönelik agresif söylemlerine yanıt olarak “Çin Halk Kurtuluş Ordusu”nun internet sitesinde yayımlandı.

South China Morning Post gazetesinde yer alan, Savunma Seferberliği Komisyonu’ndan bir üst düzey yetkilinin açıklamalarına göre, ’Trump’ın başkanlık döneminde çıkabilecek bir savaş” gibi sözler artık bir slogan değil, gerçeklik haline geldi.

Yetkili ayrıca, gergin günler geçiren Güney ve Doğu Çin Denizi’nde askeri konuşlandırmalar yapılması ve bir diğer bölgesel sıcak nokta olan Kore Yarımadası’nı korumak için bir füze savunma sistemi geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Yetkili, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki stratejisini de gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

TRUMP'TAN AĞIR SUÇLAMALAR

Trump ve yönetimde bulunan ekibi Çin’e karşı sert bir politika geliştiriyor. Trump, ülkeyi "para manipülatörü" olarak damgalıyor ve ABD’nin altını oyan ekonomik ve ticari taktikler geliştirmekle suçluyor.

Ayrıca Trump’ın ABD ve Çin arasında 1960’dan beri geçerli olan “Tek Çin” politikasını göz ardı ederek, statüsü tartışmalı olan özerk Tayvan Bölgesi yönetimiyle iletişime geçmesi ülkeler arasındaki krizi derinleştiriyor.

Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki yapay Çin adalarına denizde blokaj kurmasını savunmuş ve bu da Pekin tarafından bir savaş hareketi olarak yorumlanmıştı.

Çin sosyal medyası, Rusya sınırına Dongfeng-41 kıtalararası nükleer balistik füze sisteminin yerleştirildiği iddia eden resimleri gündeme taşımıştı. Bu iddialar Çin yönetimi tarafından ise reddedilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kısa süre önce nükleer silahların azaltılması için çağrıda bulunmuştu.