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Elvan Göknel Karaçay

Abidik gubidik durumlar...

Gündem yorgunuyum resmen. Sizden saklayacak halim yok, kafam allak bullak.

Nasıl olmasın ki, bir yanda inadına onuru ile dimdik ayakta durmaya çalışanlar, öte tarafta çıkarı için bundan bi haber insanlar.

İsim vermeme lüzum yok, var işte sinirlerimizi zıplatan birileri. Şaşkınlıkla onları izliyorum.

İçimde ki çocuk bile, gri bulutların ardına kaçtı.

Ondan sebep, Sevgililer Günü bir parça kafa dağıtmak için şahane oldu.

Haydi düşün peşime, bakın sizi nerelere götüreceğim. Az sonra :)

••••••••••••••

 HAVA MİS GİBİ AŞK KOKUYOR...

Yarın akşam için sizlere ufacık bir liste yaptım. Aslında gönlümde yer etmiş o kadar çok şarkı var ki...

Ama gelin görün ki, hepsini buraya sığdırmam imkansız. Onun için ilk anda aklıma gelenleri, sıra gözetmeksizin hemencecik yazıverdim.

Evde kutlama yapacaksanız bu listeden biraz kopya çekersiniz. Benim de çorbada tuzum olmuş olur.

1. ‘Endless Love’ - Diana Ross & Lionel Richie 2. 'I Will Always Love You’ - Whitney Houston 3. "Woman in Love’ - Barbra Streisand

4. It Must Have Been Love’ - Roxette

5. 'Vision of Love’ - Mariah Carey6. 'Crazy in Love’ Beyoncé featuring Jay-Z

7. 'I Wanna Dance With Somebody’ - Whitney Houston

8. 'What’s Love Got to Do With It’ - Tina Turner

9. 'Can’t Help Falling in Love’ - UB40

10. 'Greatest Love of All’ - Whitney Houston

11. 'I Just Called to Say I Love You’ - Stevie Wonder

12. 'The Power of Love’ - Celine Dion

13. 'Part Time Lover’ - Stevie Wonder

14. 'Lisa Stansfield, Barry White - All Around the World

15. 'Whitney Houston - Could I Have This Kiss Forever ft Enrique Iglesias

16. 'Kimler Geldi Kimler Geçti' - Ajda Pekkan

17. 'Sen Benim Şarkılarımsın' - Grup Gündoğarken

18. 'Bana Öyle Bakma' -Teoman - İrem Candar

19. 'Bağdat' - Ayla Çelik

20. 'Devlerin Aşkı' - Sezen Aksu

21. 'Tutuklu' - Sezen Aksu

22. 'Cesaretin Var mı Aşka' - Gülay

23. 'Bir Aşk Hikayesi' - Kayahan

Ben hep derim ki; Sevgiliye her gün bayram. Onu bir gün kutlayıp geri kalan günleri mahvetmemeli. Uzun lafın kısası, 14 Şubat'ta mumlar & çiçekler, ertesi gün beter böcek durumları olmasın kafi.

••••••••••••••

Sevgili Evren, bu haftanın tüm günleri;

sağlıkla - huzurla - bereketle - tatlı telaşlarla - minik müjdelerle - yaşasın nidalarıyla - aşkla - meşkle - sevdiklerimizle - işlerimizin rast gitmesiyle  geçsin pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.

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