AB'nin etekleri tutuştu ! Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği, Türkiye'nin imzaladığı mülteci anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, yaptığı açıklamada AB'nin anlaşmaya sadık kaldığını ve Türkiye'den de aynısını beklediklerini ifade etti.



'İKİ TARAFIN DA RİAYET ETMESİ GEREK'



Schinas, şöyle konuştu: "AB-Türkiye arası anlaşmaya bağlı kalmaya devam ediyoruz… Bu, ortak güvene dayalı bir mutabakattır ve her iki tarafın da buna riayet etmesini bekliyoruz."



ÇAVUŞOĞLU: ANLAŞMAYI İPTAL EDEBİLİRİZ



Dün 24 TV'nin canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan mülteci anlaşmasının iptal edebilebileceğini söylemişti.



Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi vize serbestisi konusunda oyaladığını savunan Çavuşoğlu, vize serbestliği konusunda Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmaması halinde uygulamada olan Göç Anlaşması'nın da bundan sonra uygulanmayacağını vurgulamıştı.