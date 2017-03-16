  • TSK'da yeni bir kalkışma soruşturması
  • İSTANBUL'DA KATLİAM HAZIRLIĞI YAPAN İKİ TERÖRİST YAKALANDI
  • BAŞBAKAN: TÜRKİYE HOLLANDA SEÇİMLERİNE DE AYAR VERDİ
  • FETÖ'den ''zina'' talimatı ! Örgüt o restoranda buluşuyormuş
  • Almanya’da çocuklara Nazi işkencesi !

AB'NİN ETEKLERİ TUTUŞTU ! TÜRKİYE AÇIKLAMASI

AB'nin etekleri tutuştu ! Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği, Türkiye'nin imzalanan mülteci anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Avrupa Birliği, Türkiye'nin imzaladığı mülteci anlaşmasına sadık kalmasını beklediğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, yaptığı açıklamada AB'nin anlaşmaya sadık kaldığını ve Türkiye'den de aynısını beklediklerini ifade etti.
 
'İKİ TARAFIN DA RİAYET ETMESİ GEREK'
 
Schinas, şöyle konuştu: "AB-Türkiye arası anlaşmaya bağlı kalmaya devam ediyoruz… Bu, ortak güvene dayalı bir mutabakattır ve her iki tarafın da buna riayet etmesini bekliyoruz."
 
ÇAVUŞOĞLU: ANLAŞMAYI İPTAL EDEBİLİRİZ
 
Dün 24 TV'nin canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan mülteci anlaşmasının iptal edebilebileceğini söylemişti.
 
Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi vize serbestisi konusunda oyaladığını savunan Çavuşoğlu, vize serbestliği konusunda Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmaması halinde uygulamada olan Göç Anlaşması'nın da bundan sonra uygulanmayacağını vurgulamıştı.

464
-
Elektrik direğinde yanarak öldüElektrik direğinde yanarak öldü
PKK 515 köyü işgal ettiPKK 515 köyü işgal etti
Almanya'da bomba alarmı !Almanya'da bomba alarmı !
Yasak aşk ormanda bitti ! Cesedi bulundu...Yasak aşk ormanda bitti ! Cesedi bulundu...
Üniversiteli genç kıza iğrenç tacizÜniversiteli genç kıza iğrenç taciz
''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''
''Et Kralı''nın otomobili çalındı''Et Kralı''nın otomobili çalındı
Toplu mezardan çocuk cesetleri çıktıToplu mezardan çocuk cesetleri çıktı
Bakan Soylu'dan PKK açıklamasıBakan Soylu'dan PKK açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS