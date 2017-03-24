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AB'Yİ DAĞILMA KORKUSU SARDI !

AB'yi dağılma korkusu sardı !

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılması hakkında konuştu.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasına yönelik olarak 'düşmanca' bir tavır içinde olmadığını söyledi. İngiltere'nin çıkışı anlamına gelen Brexit'e de atıfta bulunan Juncker, Nexit (Hollanda), Oexit (Avusturya), Dexit (Danimarka) ve Frexit (Fransa) gibi bir başka kopuşun Birlik'in dağılması anlamına geleceğini belirtti.

BBC'nin Avrupa editörü Katya Adler'e konuşan Juncker, İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması anlamına gelen Brexit'i 'başarısızlık ve trajedi' olarak tanımlasa da, "İngiltere'ye yönelik düşmanca bir tutum içinde değilim. İngiltere Avrupa'nın bir parçası, önümüzdeki yıllar boyunca da İngiltere ile dostça bir ilişkimiz olsun istiyorum" dedi.

Genç işsizliğinin yüksekliği, aşırı sağın güç kazanması ve ayrılık çağrılarının artması hakkında AB'nin en iyi halinde olmadığını kabul eden siyasetçi, Birlik fikriyatının henüz genç olduğunu, AB'nin istikrar ve barış anlamına gelmeye devam edeceğini vurguladı.

Juncker için diğer 27 ülkenin Birlik'te kalması ise çok önemli.

İngiltere'nin çıkışı anlamına gelen Brexit'e atıfta bulunan Juncker, Nexit (Hollanda), Oexit (Avusturya), Dexit (Danimarka) ve Frexit (Fransa) gibi bir başka kopuşun Birlik'in dağılması anlamına geleceğini belirtti.

50 milyar sterlinlik boşanma bedeli

Cumartesi günü AB'nin 60'ıncı yıl dönümü İtalya'nın başkenti Roma'da Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Ancak kutlamalarda İngiltere Başbakanı Theresa May olmayacak.

Juncker ise May'in yokluğunu hissedeceklerini söyleyerek bu durumu yorumluyor.

Juncker, Brexit bilançosunun İngiltere tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirterek, "Sanki hiçbir zaman üye olmamış gibi davranamazsınız" dedi.

Komisyon'un boşanma bedeli olarak 50 milyar sterlinlik bir fatura çıkartıldığı öne sürülürken Juncker hesaplamaların bilimsel bir şekilde yapılacağını vurguladı.

İngiltere'nin üstlenmesi gereken bedel ile ilgili olarak ise bunun 'bir ceza ya da yaptırım olmadığını' ifade etti.

BBC Türkçe
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