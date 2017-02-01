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AÇ KALAN GEYİKLER ŞEHRE İNDİ !

Aç kalan geyikler şehre indi !

Denizli'de aç kalan geyikler yiyecek bulabilmek için şehre indi.

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Denizli'de kışın sert geçmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban geyikleri, şehre indi.

Aç kalan geyikler şehre indi !

Servergazi Mahallesi'nde, bugün saat 01.00'de, "Başak Heykeli" olarak bilinen kavşağın bulunduğu bölgede, aç kalan yaban geyikleri yiyecek aradı.

Aç kalan geyikler şehre indi !

Geyikler, evlerinde oturan vatandaşların ilgisini çekti. Şehre inen geyikleri görenler o anları fotoğrafladı. Bazı vatandaşlar ise geyiklerin yiyebileceği yiyecekleri sokaktaki çeşitli noktalara bıraktı. Vatandaşların koydukları yiyeceklerle beslenen geyikler, daha sonra Başkarcı Dağı'nın bulunduğu dağlık alana döndü.

Aç kalan geyikler şehre indi !

DHA
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