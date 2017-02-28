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AÇ KURTLAR KÖPEĞİ PARÇALADI

Aç kurtlar köpeği parçaladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde aç kalan kurtlar bekçi köpeği Paskal'ı parçaladı.

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Erzurum'un Oltu İlçesi'nde, Naci Polat'ın işyerinin kapısında geceleri bekçilik yapan "Paskal" isimli köpek, aç kurtlar tarafından parçalandı.

Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi'nde halı yıkama işi ile yapan Naci Polat'a ait işyerini bekleyen "Paskal" adlı köpek, ilçe merkezine inen aç kurtlar tarafından parçalandı. Ertesi gün işyerini açmaya gelen Polat, köpeğin parçalanmış halini görünce şok oldu. Köpeğin kurtlardan artan parçalarını görünce dehşete düşen Naci Polat, daha önce de benzer olayların görüldüğü Oltu'da aç kalan kurtların özellikle gece yarısından sonra ilçe merkezinde tehlike yarattığını bildirdi. Polat, şunları söyledi:

"İşyerine bekçilik yapıyordu. Ancak geceleri içeri alıyorduk. O gece işlerimiz yoğundu. Köpeği içeri almayı unuttum. Kapının önünde bağlı olduğu için kendini koruyamamış. Kurtlar gelip parçalamışlar. Çok üzüldüm. Buradan hayvan sahiplerine sesleniyorum. Bahar geldi diye hayvanları kapılarda bırakmasınlar. Aç kalan kurtların hedefi olabilirler."

DHA
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