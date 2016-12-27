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ACI HABER BU KEZ KIŞLADAN GELDİ !

Acı haber bu kez kışladan geldi !

Hakkari Şemdinli'de bir asker silahıyla intihar etti.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'ne bağlı Tekeli Hudut Taburu Gedik Tepe üs bölgesinde vatani görevini yapan adı açıklanmayan sözleşmeli bir er belirlenemeyen bir nedenle intihar etti.

Hakkari'de Şemdinli İlçesi Tekeli Hudut Taburu Gedik Tepe üs bölgesinde görev yapan ve adı öğrenilmeyen bir asker, dün gece bilinmeyen bir nedenden silahıyla intihar etti. Ağır yaralanan asker Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen asker kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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