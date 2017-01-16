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ACI HABER DİYARBAKIR'DAN GELDİ

Acı haber Diyarbakır'dan geldi

Akşam saatlerinde Diyarbakır ve Şırnak'tan iki ayrı patlama haberleri geldi. Diyarbakır'daki patlamada 3 polisimiz şehit düştü, 3 polisimiz yaralandı.

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Diyarbakır'da  Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Diyarbakır Merkez Sur ilçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, devriye gezen zırhlı polis aracının geçişi sırasında saat 16.30'da patlatıldı.

Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin verdiği ilk bilgilere göre, patlamada 3 polis memuru şehit oldu, 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Şiddetli patlama sonucu panik yaşandı, üniversitede bazı binaların camları kırıldı.

ARAÇTA SIKIŞAN POLİSLER OLDU 

Bölgeye çok sayıda ambulans ile birlikte polis ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri gönderildi. Saldırıya uğrayan zırhlı araçta sıkışan polisler AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

ŞIRNAK'TA 5 YARALI

Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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