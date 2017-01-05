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ACI HABER SURİYE'DEN GELDİ: 2 ŞEHİT, 2 YARALI

Acı haber Suriye'den geldi: 2 şehit, 2 yaralı

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

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Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 134’üncü gününde El Bab’a ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Saldırıda 2 Türk askeri şehit olurken, 2 asker de yaralandı. 

SOSYAL PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ’ın saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç’in acı haberi Malatya’daki ailesine ulaştı.

Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Bilgiç’in 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığı öğrenildi. 

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Şehit Komando Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç’in sosyal medya paylaşımı yürek dağladı. Şehit Bilgiç, dalgalanan Türk Bayrağı fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda "Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır." ifadelerine yer verdi. 

Jandarma Astsubay Hüsnü Bilgiç’in cenazesi bugün Malatya’nın Arapgir İlçesi’nde bulunan Hacı Osman Ağa camiinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

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