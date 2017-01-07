AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI İPTAL EDİLMEDİ, ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ

Açık Öğretim Sınavları iptal edilmedi, öğrenciler isyan etti

İstanbul kara gömüldü, yollar kapandı. Açık Öğretim Lisesi Sınavları (AÖL) ise tüm olumsuzluklara rağmen iptal edilmedi.

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İstanbul dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışına teslim oldu. Kentte yollar kapandı, ulaşım durdu, gece geç saatlerde evlerine ulaşabilen yurttaşlar sabah saatlerinde kara gömülen sokaklardan çıkamadı.

İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok sınav adayı gece boyunca İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "sınav ertelendi" ve "AÖL sınavları iptal edildi" şeklinde açıklama bekledi.

AÖL SINAVLARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Açık Öğretim Lisesi Sınavları için çok sayıda öğrenci sabah erken saatlerde yoğun kar yağışı altında sınava yetişmeye çalıştı. Öğrencilerin bir kısmı başarılı olsa da büyük bir bölümü sınava giremedi.

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