Acun Ilıcalı isyan etti !

Çekimleri Dominik'te devam eden Survivor'da son bir haftadır hava şartları çok kötü. Acun Ilıcalı da yaptığı paylaşımla bu duruma isyan etti.

Survivor'ın çekimleri devam eden Dominik'te hava şartları Acun Ilıcalı ve ekibini son derece olumsuz etkiledi. Instagram'dan fotoğraf paylaşan Ilıcalı, bu şartlara isyan etti.



TV8'in en heyecanlı yarışması Survivor'da hava şartları hem yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı'nın ekibini canından bezdirdi. Ilıcalı, Instagram'dan yağmur altında fotoğraf paylaşıp hava şartlarına isyan etti.

"İZLANDA MI DOMİNİK Mİ BELLİ DEĞİL"



Acun Ilıcalı, "Bu kadar Survivor yaptık ilk kez havayı böyle görüyorum" diye daha önce açıklama yapmıştı. Bu kez de Instagram'da yağmurlu havada fotoğraf çekilen Ilıcalı paylaşımının altına "İzlanda mı Dominik mi belli değil" notunu düştü.