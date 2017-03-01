Acun Ilıcalı kızdı: Bundan sonra duymayalım

'Survivor 2017' yarışmasında ünlüler takımında mücadele eden Adem Kılıççı ile Furkan Kızılay arasında yaşanan sert tartışma ada konseyinde masaya yatırıldı.

"BUNDAN SONRA KÜFÜR DUYMAYALIM"

Yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, "Soyut bir konu değil, somut bir konu. 'Ben hakaret ettiğimi düşünmüyorum' diyorsun, ben hakaret ettiğin konusunda eminim. 'Öyle düşünmüyorum' ne demek, zaten ediyorsun. Bundan sonra hiçbir şekilde küfür ya da küfürvari bir kelime duymayalım. Survivor'da bazıları sinirlerine hakim olamıyor. İnsanlara ağzından böyle bir şey kaçamaz. Hiçbir yarışmacımız diğerine küfür edemez. Bütün yarışmacılarımız bizim güvencemiz altında. Bundan sonra böyle şeyler olmasın" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın ardından tekrar söz alan Adem Kılıççı, "Kurduğum cümlenin yanlış olduğu doğrudur. Kişinin şahsına haketret etmedim. 'Boyundan büyük konuşuyorsun, adam ol' anlamında söyledim. Refleks icabı ağzımızdan böyle şeyler çıkabiliyor. Ailesine, karakterine hakaret de yapmadım" şeklinde konuştu.