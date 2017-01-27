ACUN ILICALI O SES TÜRKİYE'Yİ BIRAKTI

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bıraktı

O Ses Türkiye'de Jess Molho'nun Acun Ilıcalı'nın yerine neden sunuculuk yaptığı belli oldu.

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O Ses Türkiye yeni bölümde Acun'un yerine Jess Molho'nun neden sunuculuk yaptığı belli oldu. O Ses Türkiye 26 Ocak yeni bölümde büyük bir sürpriz yaşandı. Programı izleyen herkes Acun Ilıcalı'yı beklerken programı sunmak için Jess Molho sahneye çıktı. Jess'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Herkesin şaşırdığını gören jess bir açıklama yaptı ve O Ses Türkiye yarışma programını kendisinin sunacağını söyledi. Jess seyircilerin ve jüri üyelerinin tepkisini ölçmek için "yoksa memnun olmadınız mı" diye sordu.

Jess açıklamalarına devam ederek "Bildiğiniz gibi 21 Ocak Cumartesi gününden itibaren Survivor 2017 başlamıştır. Acun Ilıcalı vaktinin büyük bölümünü Dominik'te survivor çekimlerinde geçirdiği için artık O Ses Türkiye çekimlerine katılamayacağını bildirmiştir. Buradan programı izleyenlere sayın Acun Bey'in de selamı var ben de buradan kendisine selam yolluyorum" dedi.

JÜRİ'NİN İLK TEPKİSİ NE OLDU?
 
Jüri üyelerin biran şaşkınlık yaşasa da Jess'in O Ses Türkiye yarışmasını sunmasınn sürpriz olmadığını söylediler. Jess daha önce de O Ses Çocuklar yarışmasını sunmuş ve başarılı sunuş şekli ile de izleyenlerden tam not almıştı.

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