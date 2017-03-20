Acun Ilıcalı'dan canlı yayında müjde

"O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonu kim olacak?" sorusunun yanıtı dün akşam canlı yayında belli oldu. Hadise'nin takımında yer alan Dodan Özer, halk oylaması sonucu Gökhan-Hakan Özoğuz'un adayı Resul Aydemir'i geride bırakarak, 2017 şampiyonluğunu elde etti.

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sonuçları açıklamadan hemen önce jüri üyeleri, Tarık Sezer orkestrası ve seyircileree teşekkür ettikten sonra sezon boyunca büyük özveri gösteren ekip arkadaşlarını unutmadı.

Bu sezon birçok yarışmacının çok iyi ağırlandığını söylediğini hatırlatan ünlü televizyoncu, canlı yayında Acun Medya çalışanlarına görülmemiş bir prim vereceğini duyurdu.