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ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ SURVİVOR KARARI

Acun Ilıcalı'dan sürpriz Survivor kararı

'Survivor 2017' yarışmasında dokunulmazlık oyunlarının kritik önem taşıması sebebiyle önemli bir değişikliğe gidildi.

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TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2017'de bu haftadan itibaren uygulanacak yeniliği, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı açıkladı.

Ada konseyinde konuşan ünlü televizyoncu, "Oyunlarla ilgili bir yenilik var. Dokunulmazlık Oyunları çok kritik olduğu için bundan sonra üçüncü tura kaldığı zaman 3 değil, 5 olan kazanacak. Oyun eğer 1-1'e geldiyse, best-off mücadelesi 5'te bitecek" ifadelerini kullandı.

Son iki dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Yiğit İzik, SMS oylaması sonucu adaya veda eden son isim oldu.

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