Acun Ilıcalı'dan Survivor'da bir yenilik daha

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezona rekor reyting oranıyla başlayan 'Survivor 2017' yarışmasının ilk ada konseyinde çarpıcı bilgiler verdi.

Ünlü televizyoncu, "Bu seneden itibaren Survivor'da her hafta en başarılı yarışmacı belli olacak. Nasıl belli olacak? Bir hafta boyunca oynanan oyunlarda kim en çok puan alırsa, o haftanın yarışmacısı olacak ve ona bir ödül verilecek. Kız ve erkek olarak 2 kişi seçilecek. Haftanın birincisini her hafta burada açıklayacağız. Ona ufak da olsa bir ayrıcalık tanıyacağız" dedi.