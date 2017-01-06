Acun Ilıcalı'yı pişman edecek performans

Ekran macerasına salı günü başlayan 'Ben Söylerim' beklentilerin üstünde bir reyting alırken, yarışmanın jürilerinden ‘Kibariye’ performansıyla beğeni topladı! Böyle giderse, Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'ten boşalan koltuğa Sibel Can yerine Kibariye'yi oturtmadığı için pişman olabilir.

'O Ses Türkiye'nin yıllardır süren reyting başarısı her yıl yapımcıları ve kanalları iştahını kabartıyor ama 'dönen koltuklar' dışındaki ses yarışmalarına yüz vermiyordu. Tv 8'in diğer ses yarışması Rising star da buna dahil.

Hal böyle olunca Serdar Ortaç'lı ve Kibariye'li jürisi ile 'Ben Söylerim' de aynı kaderi paylaşabilir diye düşünüyorduk.



Zira bu yolda; Kenan Doğulu, Demet Akalın, Gülben Ergen, Şebnem Ferah gibi nice kalburüstü isimler harcanmıştı.

Fakat öyle olmadı. Dizilerin de olmadığı haftada 'Ben Söylerim' hatırı sayılır bir reyting aldı.

Aslına bakarsanız biraz da 'O Ses Türkiye' formülü olan 'samimi muhabbet' tekniğiyle... Doğru söylemek gerekirse Kibariye bu bölümde adeta döktürdü. Kendine has deyimleri ve hal hareketleriyle kendi kategorisinin Athena Gökhan'ı gibiydi.

ACUN ILICALI'YI PİŞMAN EDEBİLİR!

Kibariye bu performansını sürdürürse bı yıl Ebru Gündeş'den boşalan koltuğu tereddütsüz Sibel Can'a teslim Acun Ilıcalı'yı pişman edebilir.



BEN SÖYLERİM NE KADAR İZLENMİŞTİ?

Ben Söylerim'in yayınlandığı akşam, Total'de "Show Ana haber" 1. sıraya otururken, 2. sırada Show TV'de ekrana gelen Türk sineması "Zaman Makinesi 1973", 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı. 'Ben Söylerim' de 4. sırada yer aldı.



AB'DE 2. OLDU.

AB'de yabancı sinema "Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti" 1. olurken, 2.'lik "Ben Söylerim"in, 3.'lük ise "Fatih Portakal'la Fox Ana Haber"in oldu. Ben Söylerim yarışması Total'de ise 4. oldu.