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ACUN'DAN O YARIŞMACIYA İŞ TEKLİFİ

Acun'dan o yarışmacıya iş teklifi

TV8 ekranlarında yayınlanan "O Ses Türkiye"de Acun Ilıcalı, yarışmacı Big Boy'a iş teklifinde bulundu.

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TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı, sempatik yarışmacılardan Big Boy'a "Seninle ilgili çok farklı bir projem var" diyerek kameralar önünde iş teklif etti.

"O Ses Türkiye" yarışmasında "Big Boy" olarak bilinen Menduh Kızılkaya ile Acun Ilıcalı arasında komik bir diyalog yaşandı. Ilıcalı, kameralar önünde büyük bir sürprize imza atarak "Seninle ilgili farklı bir projem var" diyerek yarışmacısına iş teklifinde bulundu.
 
Bu diyaloğun ardından Big boy konuyu Survivor'a getirerek "Bu sene çok zor ağabey, çok üzülüyorum çocuklara" dedi.

ACUN ILICALI, BU SENE Kİ SURVİVOR'DAN BAHSETTİ

Acun Ilıcalı, bu sene gerçekten zor kaybeden geriliyor, kazanan geriliyor Eser ayrı geriliyor diyerek gönüllüler takımından Eser West'in açlıktan bayılma anlarını hatırlattı.
 
GÖKHAN ÖZOĞUZ: BU SENEKİ SURVİVOR EN İYİSİ
 
O ses Türkiye yarışmcısının jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz'da sohbete dahil oldu. Özoğuz: Ben çok iddialı bir şey söyleyeceğim, bu sene ki Survivor geçen sene yapılan Survivor All Star'dan daha heycanlı.
 
ACUN, ERDİ'NİN GÖBEĞİ İLE DALGA GEÇTİ
 
Acun Ilıcalı Survivor'dan bahsedince konu gönüllüler yarışmacılarından Erdi'ye geldi. Ilıcalı: Erdi ve göbeği çok iyi diyerek herkesi güldürdü.
 
O SES TÜRKİYE STÜDYOSUNDA SURVİVOR ANKETİ YAPTI
 
Acun Ilıcalı, Survivor'da en çok desteklenen yarışmacıyı tespit edebilmek için O Ses Türkiye yarışmasına gelen stüdyodaki izleyicilerle mini bir anket yaptı. Ilıcalı: Ünlülerden, Serhat Akın, Furkan Kızılay, İlhan Mansız, Adem Kılıççı, Sema; gönüllülerden ise, Eser West, Erdi, Gökhan Ogeday isimlerini saydı. Salondan Eser ve İlhan Mansız'ın isimleri ön plana çıktı.
 
MURAT BOZ'U SURVİVOR'A DAVAT ETTİ
 
Acun Ilıcalı, Murat Boz'a dönerek "Geçen sene gelmedin bu sene seni Survivor'a bekliyoruz diyince, Boz teklifi kaul ederek Survivor'a ziyarette bulunacağını açıkladı. Hadise de O Ses Türkiye bitsin, kazanırsam yarışmacımla geliyorum" dedi.
 
MURAT BOZ, ERDİ'NİN TAKLİDİNİ YAPTI
 
O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Murat Boz, Survivor'ın gönüllüler yarışmacılarından Erdi'nin taklidini yaptı, salon kahkahaya boğuldu

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