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ADABANK BİR KEZ DAHA SATIŞA ÇIKARILDI

Adabank bir kez daha satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Adabank'ın yüzde 94,44'lük hissesini satışa çıkardı.

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Uzan Grubu'ndan TMSF'nin devraldığı Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. İlanda, Fon tarafından amme borçlularından haczedilen Adabank AŞ'nin yüzde 94,44'lük hisselerinden oluşturulan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satışa çıkarıldığı bildirildi. Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli 186 milyon 222 bin lira olarak belirlendi. İlanda "Şartname"de belirtilen önyeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 19.04.2017 tarihi saat 17:00'a (Türkiye saatiyle) kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonuna elden teslim edilmesi gerekmektedir. Önyeterlilik incelemesi neticesinde; Önyeterliliği Geçen Katılımcılar en geç "Son Teklif Verme Tarihi" olan 24.04.2017 tarihi saat 17:00 a kadar "Satış Komisyonu"na idari zarf, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

İhalenin 25 Nisan 2017 tarihinde, saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenleneceği duyuruldu.

İHA
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