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ADALET BAKANI'NDAN 'KARARGAH RAHATSIZ' AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı'ndan 'Karargah rahatsız' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın soruşturma açılan 'Karargâh rahatsız' haberiyle ilgili sert açıklama yaptı.

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Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Hürriyet gazetesinde 25 Şubat'ta yayımlanan 'Karargah rahatsız' başlıklı habere ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ şunları söyledi: 

1) Türk milletini,TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle kokutarak netice alma/hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu.

2) Ama belli ki eski hastalıkları depreşenler ve eski Türkiye rüyası görenler hala var. Türkiye eski Türkiye değil. Hala anlamadınız mı?

3) Hiçbir kimse / güç, Türk milletine, TBMM'ye ve Türk hükümetine ayar veremez.TBMM'ye ve Türk hükü

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