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ADANA'DA 600 POLİSLE DEAŞ OPERASYONU

Adana'da 600 polisle DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

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Adana'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 600 polis'le 40 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda özel harekat ve polis helikopteri havadan destek verdi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
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