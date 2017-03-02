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ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Adana'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alndı.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sivil ayağına yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, çok sayıda polisle FETÖ/PDY'nin sivil ayağına yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı.

25 sivil gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan vatandaşlar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan vatandaşlar arasında, FETÖ'nün iletişim ağı olan "Bylock" kullananların olduğu belirtildi.

İHA
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