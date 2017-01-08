YEREL HABERLER
Adana Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ADANA'DA KAHREDEN OLAY: YANARAK CAN VERDİ

Adana'da kahreden olay: Yanarak can verdi

Adana'da annesinin eve kilitlediği 3 yaşındaki çocuk, çıkan yangında yanarak can verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, annesinin eve kilitleyip gezmeye gittiği sırada çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi, 231 sokak 18 numaralı evde meydana gelen olayda, iddiaya göre anne Çiğdem E., dün öğleden sonra 3 yaşındaki oğlu Mehmet'i evde bırakıp üzerine de kapıyı kilitleyerek gezmeye gitti. Bir süre sonra tüplü televizyonun patlaması sonucu evde yangın çıktı. Alevler büyüyünce evden çıkmak isteyen küçük Mehmet, kapı kilitli olduğu için ve penceredeki demir parmaklık yüzünden evde mahsur kaldı.

Bu sırada yangını gören komşular polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev küle döndü. İtfaiye erleri evde kimsenin olup olmadığına kontrol ettiği sırada bir çocuğun demir parmaklıklara sarılmış halde yanarak öldüğünü belirledi.

Çocuğun cenazesi ceset torbasına konularak incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, babanın işte olduğunu, annenin ise gezmeye çıktığını belirledi. Anne Çiğdem E. gözaltına alındı.

Genç kadının komşuları, "Bu kadın sürekli çocuğunu eve kilitleyip gezmeye gidiyordu" diyerek tepki gösterdi. Genç kadının polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.

Adana'da kahreden olay: Yanarak can verdi

İHA
586
Teröristin cenazesi böyle götürüldüTeröristin cenazesi böyle götürüldü
Kamyonete çarpmamak için elini kullandıKamyonete çarpmamak için elini kullandı
İncirlik Üssü ile ilgili şok iddiaİncirlik Üssü ile ilgili şok iddia
İstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayınİstanbul'da kar kalınlığı 40 santimetre, yola çıkmayın
''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak''Yurda dön'' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak
Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''Kılıçdaroğlu: ''Evet diyen ihanet eder''
PKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktıPKK'nın telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Katilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydıKatilden şaka gibi savunma! Buzda ayağım kaydı
Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırttı!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS