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ADANA'DA KANLI GECE ! 5 ÖLÜ

Adana'da kanlı gece ! 5 ölü

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir eve yapılan silahlı saldırıda 5 kişi öldü.

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı  saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çokak Mahallesi'nde Hüseyin Doğan'a ait eve gelen henüz  kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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Olayda Hüseyin Doğan'ın (43) yanı sıra 8 yaşındaki oğlu Hakkı ve  kardeşi Mehmet Doğan (38) ile Doğan kardeşlerin dini nikahlı eşleri Ayşe Ayrancı  ve Fatma Yavuz hayatını kaybetti.

Saldırıdan kurtulan bir kişinin mahalle sakinlerine durumu bildirmesi  üzerine Jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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Evin mahallenin yaklaşık 600 metre dışında olduğu, iki kardeşin  birbirine yakın evlerde yaşadığı ve saldırı sırasında bir arada oldukları  öğrenildi.

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