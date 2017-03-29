Adana'da katliamın nedeni belli oldu !

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 kişinin öldüğü katliama, para anlaşmazlığı tartışmasında atılan iki tokadın neden olduğu ileri sürüldü. Alacak- borç tartışmasında ölenlerden 38 yaşındaki Mehmet Doğan’ın tokatladığı 40 yaşındaki İbrahim A. katliamın faili olarak gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandı.

Kozan’ın Çokak Mahallesi’nin 600 metre uzaklıktaki çiftlik evinde dün saat 20.30’da 5 kişinin tüfekle katledildiği olayın esrarı aydınlanmaya başladı. Besicilik ve çiftçilik yapan Mehmet Doğan ve resmi nikahsız eşi Ayşe Ayrancı, ağabeyi 46 yaşındaki Hüseyin Doğan ve resmi nikahsız 43 resmi nikahsız eşi Fatma Yavuz ile oğulları 8 yaşındaki Hakkı Doğan evde av tüfeğiyle öldürüldü. Katliam sırasında evde olan Fatma Yavuz’un ilk eşinden olan oğlu 20 yaşındaki Görkem Temizkan son anda kaçmayı başardı.



Katliamdan kurtulan Gökhan Temizkan’ın köylülere durumu anlatıp jandarmayı araması üzerine gelen güvenlik güçleri çiftlik evinde 5 kişinin cesediyle karşılaştı. Jandarmaya ifade veren Gökhan Temizkan, katliamı ölenlerden Mehmet Doğan’ın arkadaşı İbrahim A.’nın yaptığını söyledi. Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, İbrahim A. da Kozan Organize Sanayi’de olayda kullandığı 1 av tüfeği ve 2 tabancayla yakalandı. Emniyette sorguya alınan İbrahim A.’nın susma hakkını kullanıp ifade vermediği belirtildi.

"TÜFEKLE GÖRÜNCE KAÇTIM"

Kozan Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Gökhan Temizkan, Mehmet Doğan’ın evinde oldukları sırada otomobille gelen İbrahim A.’yı gördüğünü belirterek, "İbrahim’in tüfekle inip eve doğru geldiğini görünce, kötü bir şey olacağını düşünüp mutfak kapısından kaçtım. Silah seslerini duyunca durumu köylülere ve jandarmaya bildirdim" dedi.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan ilk araştırmada 5 kişinin can verdiği katliama, ölenlerden Mehmet Doğan ile arkadaşı olan katliam şüphelisi İbrahim A. arasındaki alacak- borç anlaşmazlığı neden oldu. İddiaya göre gündüz tarlada çalışırlarken aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Doğan, İbrahim A.’ya 2 tokat attı. Çalışmayı bırakıp tarladan ayrılan İbrahim A.’nın intikam için akşam tüfekle Mehmet Doğan’ın evine giderek katliam yaptığı iddia edildi.

Otopsilerin tamamlanmasının ardından 5 kişinin cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları arasında alınan cenazeler defin için Kozan’a götürüldü.



DEFİNE DEDİKODUSU

Katliam zanlısı olarak gözaltında bulunan İbrahim A., soruşturmayı yürüten jandarmaya teslim edildi. Suçlamayı kabul etmeyen zanlı hakkında ek gözaltı süresi verildi. Bu arada katliamdan önceki tartışma ve tokatlama konusunun bir ’define arama meselesi’ olduğu üzerinde duruluyor. Katliamın gerçekleştiği evin yakınında bulunan yeni kazılmış bir çukurun da bu konuyla bağlantılı olduğu sanılıyor.

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

Adana’nın Kozan İlçesi’ndeki katliamda hayatını kaybeden Hüseyin, kardeşi Mehmet ve oğlu 8 yaşındaki Hakkı Doğan’ın cenazeleri ilçeye bağlı Faydalı Mahallesi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, 3 cenaze gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Ayşe Ayrancı resmi nikahlı eşi olan Tahsin Ayrancı’nın doğum yeri olan Pekmezci Köyü’nde, Fatma Yavuz ise Bucak Köyü’nde toprağa verilecek.

NİKAHLI EŞİ DE MEZARLIĞA GELDİ

Öldürülen Mehmet ve Hüseyin Doğan kardeşlerin önceki eşleri ile resmi nikahlarının devam ettiği belirlendi. Mehmet Doğan’ın, halen resmi nikahı devam eden eşi Yasemin Doğan’dan 5 kız çocuğu bulunduğu, nikahsız ikinci eşi olan Ayşe Ayrancı’nın da ilk eşi Tahsin Ayrancı ile resmi nikahının devam ortaya çıktı. Yasemin Doğan da ayrı yaşadığı resmi nikahlı eşinin cenaze törenine katılıp ağladı.

Hüseyin Doğan’ın resmi nikahı olmayan eşi Fatma Yavuz’un ise ilk evliliğinden 2’si kız 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi. Resmi nikahı devam eden Ülkü Doğan’dan ise 2’si erkek 3 çocuğu bulunuyor.