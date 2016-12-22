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ADANA'DA KORKUNÇ OLAY ! BERAAT ETTİ

Adana'da korkunç olay ! Beraat etti

Evlilik dışı doğan bebeği öldürmekle suçlanan kadın ilk duruşmada beraat etti.

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Adana'da evlilik dışı dünyaya getirdiği erkek bebeğini öldürdüğü iddiasıyla hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan 22 yaşındaki Melek Demir, ilk duruşmada beraat etti.

Gaziantep'te üniversite eğitimi gören Melek Demir, evli 3 çocuk babası 33 yaşındaki Hasan Germ ile yaşarken hamile kalıp, 10 Ağustos'ta Adana'daki ailesinin evinde tuvalette bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre bebeğin ağlaması nedeniyle evde bulunan annesi ve ağabeyinin durumu öğrenmesinden endişelenerek, bebeği yere attı. Başını beton zemine çarpan bebek, öldü. Daha sonra Melek Demir, beze sarıp çantasına koyduğu bebeği babası Ali Demir'in Baklalı Köyü'ndeki mezarına gömdü. Bir ihbar üzerine harekete geçen polis, Melek Demir'i gözaltına aldı. Bebeğin cesedi de gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsiye gönderildi. Tutuklanan Melek Demir, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin mümkün olmadığı yönünde rapor üzerine tahliye edildi.

İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ

Melek Demir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde alt soydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Demir, savunmasında şunları söyledi:

"Hasan'dan hamile kaldım. Bebeği aldırmayı düşündük ama paramız olmadığından yapamadık. Bu sırada ilişkimizi öğrenen ailem tanışmak istedi. Hasan, tek başına gelerek beni ailemden istedi. Hamileliğimden ailemin haberi yoktu. Zaten kilolu olduğumdan dolayı da kimse anlamadı. Olay günü gece sancım başladı. Bebek kafası üstü yere düştü. Sancım ve ağrım nedeniyle bebeği tutamadım. Kendime gelip kucağıma aldığımda öldüğünü anladım. Bebeğimi babamın mezarına gömdükten sonra Hasan'ın eşi olduğunu söyleyen bir kadın beni aradı. Ben Hasan'ın evli ve 3 çocuğu olduğunu o zaman öğrendim. Bebeğimi sağ doğurmak istiyordum. Hasan, bebeği nüfusuna kaydettireceğini söylemişti. Beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti Melek Demir'in bebeğini öldürdüğüne dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı ve suçu işlediğinin de sabit olmadığını gerekçesiyle beraatine karar verdi.

DHA
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