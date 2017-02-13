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ADANA'DA PKK OPERASYONU: 26 GÖZALTI

Adana'da PKK operasyonu: 26 gözaltı

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 16 Şubat 1999 tarihinde yakalanışının 18'inci yıldönümü öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde örgütün üniversite yapılanması, siyasi kanadı ve mahallesi komisyonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekiplerince 30 adrese eş zamanlı düzenenlenen operasyona diğer şubeler de destek verdi. Özel Harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapıları kırarak girdiği operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da PKK operasyonu: 26 gözaltı

DHA
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