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ADANA'DA PKK OPERASYONU: 38 GÖZALTI

Adana'da PKK operasyonu: 38 gözaltı

Adana'da nevruz öncesi güvenlik önlemlerini artıran polis, şafak operasyonunda 38 kişiyi gözaltına aldı.

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Adana'da nevruz öncesi güvenlik önlemlerini artıran polis, terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda 18'i çocuk 38 kişiyi gözaltına aldı.

Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandasının ve korsan gösterilerin yapılmaması için kent genelinde güvenlik önlemlerini artıran Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, günün ilk ışıklarıyla örgüte yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinden 500 polis görev aldı. Çevik kuvvet polisleri, ana caddeler ve sokak başlarında güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de koç başlarıyla demir kapıları kırarak adreslere girdi.

Evlerde yapılan aramalarda 18'i çocuk 38 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı av tüfeği ile çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA
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