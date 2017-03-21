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ADANA'DA SESSİZ NEVRUZ ! POLİS KUŞ UÇURTMADI

Adana'da sessiz nevruz ! Polis kuş uçurtmadı

Nevruz kutlamalarına izin verilmeyen Adana'da polis kuş uçurtmadı.

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Adana'da daha önceki yıllarda nevruz kutlamalırının yapıldığı Mimar Sinan Açık Hava Kültür Merkezi alanı, valiliğin getirdiği yasak kararının ardından polisin aldığı güvenlik önlemleri nedeniyle boş kaldı. Alanın çevresi zırhlı araçlarla kuşatılıp, yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancılar kuş uçurtmadı.

Adana Valiliği ve İl Güvenlik Komisyonu, Mart ayında gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarına kısıtlama getirirken, geçtiğimiz yıllarda, Mimar Sinan Açık Hava Kültür Merkezi'nde yapılan nevruz kutlamalarına da yasak nedeniyle izin verilmedi. Tertip Komitesi'nin 18 Mart'ta yapmayı planladığı şenliğe izin verilmemesi üzerine, doğu ve güneydoğu illerinden göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı Dağlıoğlu mahallesinin Karasu Mevkii'nde toplanma çağrısında bulunuldu.

Adana'da sessiz nevruz ! Polis kuş uçurtmadı

Bu çağrı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinde zırhlı araçlar, Karasu'ya çıkan sokakların girişlerine yerleştirildi. Alana hakim noktalara Polis Özel Harekat'a bağlı keskin nişancılar yerleştirildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede polis kuş uçurtmadı. Müdahale için TOMA'nın hazır bekletildiği bölgeye, gelen olmadı.

Adana'da sessiz nevruz ! Polis kuş uçurtmadı

DHA
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