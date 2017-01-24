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ADANA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 YARALI

Adana'da silahlı çatışma: 4 yaralı

Adana'da adliye yakınlarında kuzenler arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu 4 kişi yaralandı.

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Adana'da adliye yanındaki parkta kuzenler arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Polis havaya ateş açınca çevrede büyük panik yaşandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliye Binası yanında bulunan İnönü Parkı'nda meydana geldi. Amca çocukları oldukları belirtilen 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Parkta bulunan vatandaşlar panikle kaçışmaya başlarken, bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Havaya silahla ateş açan polis çatışan tarafları yakaladı. 2'si ağır olmak üzere 4 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Adana'da silahlı çatışma: 4 yaralı

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.

Adana'da silahlı çatışma: 4 yaralı

DHA
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