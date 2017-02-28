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ADANA'DA TEHLİKELİ GERGİNLİK

Adana'da tehlikeli gerginlik

Adana'da çadırlarda kalan Suriyeli sığınmacılar ve mahalleliler arasında çıkan arbedede 5 kişi yaralandı.

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Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde, bazı mahalle sakinleri ile çadırda kalan Suriyeler arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, 2’si Suriyeli, 3 kişi silahla yaralandı. Çıkan olaylarda Suriyelilerin çadırları ateşe verilirken, araçların camları kırıldı.

Adana'da tehlikeli gerginlik

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis olayda kullanılan pompalı tüfeklere el koydu. Yaralılar Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Suriyeli uyruklu Cabir Abid (25), ve Ferhan Abid (32)’in durumlarını ağır olduğu öğrenilirken, Hüseyin Can D.(30) sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adana'da tehlikeli gerginlik

SURİYELİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olayın yaşandığı bölgedeki çadırlarını söken Suriyeliler, mahalleden tahliye edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir İlçe Belediyesi tarafından çadırları kamyonlara yüklenen Suriyeliler, uygun boş bir araziye yönlendirildi. Yaralı Suriyeli Abid kardeşlerin durumunun ağır olduğu, diğer Suriyelinin tedavisi yapıldıktan taburcu edildiği ve Hasan Can Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA
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