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ADANA'DA YAKALANAN DEAŞ'LILAR YÖNETİM KADROSUNDAN !

Adana'da yakalanan DEAŞ'lılar yönetim kadrosundan !

Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan eylem hazırlığındaki teröristlerle ilgili şok detaylar ortaya çıktı.

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Adana'da DEAŞ operasyonunda tutuklanan Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban'ın Avrupa'dan örgüte para akışını sağlayan, Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'in ise silah ve teçhizat temin eden yönetim kadrosunda olduğu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Seyhan ilçesindeki bir otelde yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan  Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban ile  Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'in, 10 gün süreyle yapılan sorgularında önemli detaylara ulaşıldı. İngilizce ve Arapça tercümanlar aracılığıyla sorgulanan iki şüphelinin üzerinde çıkan dijital malzemelerdeki örgütsel yazışma, görüşme ve görsel  dökümanlarda inceleme yapan uzman polisler, Danimarka vatandaşı Laban'ın  Avrupa'dan örgüte para akışını, İsveç vatandaşı Saleh'in ise örgütte silah ve  teçhizat temini yaptığını tespit etti.

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Laban'ın, 2014 yılında Suriye'ye giderken yanında drone (uzaktan  kumandalı hava aracı) götürdüğünü ve burada diğer örgüt elemanlarına bunun  eğitimini verdiği bilgisine ulaşan polis, teröristlerin saldırıya geçmeden önce havadan keşif yaparak plan oluşturduklarını belirledi.

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--8535470.jpegYUNANİSTAN ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GEÇECEKLERDİ 

 İsveç vatandaşı Saleh ve Danimarka vatandaşı Laban'ın, Yunanistan  üzerinden Avrupa'ya geçmeyi planladıkları öğrenildi. Türkiye'de sahte kimlik kullanan iki zanlının, Suriye'de son üç ayda  yoğun bir silah ve patlayıcı eğitiminden geçirildiği, Avrupa'da sansasyonel eylem  hazırlığında oldukları iddia edildi. Üstlerinde sahte mülteci kimlikleri ve pasaport bulunan teröristlerin,  gerçek kimlik ve pasaportlarını Türkiye'deki başka bir ilde bıraktıkları, bu  ildeki adresten bunları alıp yasal yollardan Yunanistan'a geçtikten sonra Avrupa  ülkelerine gitmeyi planladıkları öğrenildi.  Yapılan araştırmada, Saleh'in eşi Fatime Saleh'in 2014 yılında  Türkiye'ye iki kızıyla Suriye'ye geçtiği sırada son anda vazgeçerek İsveç'e  döndüğü belirlendi. Fatime Saleh'in burada adli makamlara eşinin iki kızıyla  DEAŞ'a katıldığını bildirdiği, açılan davaya rağmen Saleh hakkında terör  örgütüyle ilgili hakkında herhangi bir aranma kararı bulunmadığı ortaya çıktı. Saleh'in İsveç'te duruşmaya katılmayarak avukatıyla mail yoluyla  irtibat kurduğu belirlendi.

 BÜYÜKELÇİ'Yİ ÖLDÜREN POLİSİN FOTOĞRAFLARI BULUNDU 

Öte yandan, şüphelilerden elde edilen görsel materyaller arasında idam  edilen eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in ve Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey  Karlov'u öldüren FETÖ üyesi olduğu iddia edilen polis memuru Mevlüt Mert  Altındaş'ın üzerinde Arapça "Biz cihat üzerine Muhammed'e biat ettik, beklentimiz  kalmadı" yazılı fotoğraf bulundu.

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 Laban ve Saleh'in çok sayıda kişiyle siperde askeri kamuflaj ve hücum  yelekli olarak kalaşnikof  tüfekle çekilmiş fotoğrafları da elde edildi. İki tutuklunun, sorgularında DEAŞ'a üye oldukları yönündeki  suçlamaları kabul etmedikleri, siperde silahlı fotoğraflarının gösterilmesi  üzerine de gezdikleri bölgelerde hatıra amaçlı çektirdiklerini iddia ettikleri  öğrenildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi  olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban ile Irak  uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'i yakalamış, önceki gün adliyeye  sevk edilen zanlılar nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

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