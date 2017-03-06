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ADANA'DAKİ ''ÇETE'' DAVASINDA CEZA YAĞDI

Adana'daki ''çete'' davasında ceza yağdı

Adana'da 67 sanığında yargılandığı suç örgütü davasında 45 kişi 109 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana'da suç örgütü kurarak silahla yağma yaptıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 67 sanıktan 45'i, 10 aydan 109 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, daha önceki savunmalarını tekrarlayarak beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 67 sanıktan 45'ine çeşitli hapis cezaları verdi. Sanıklardan suç örgütü elebaşı Hasan Acar 109 yıl 7 ay hapse ve 75 bin lira adli para cezasına, Savaş Boğa 64 yıl 7 ay hapse ve 110 bin lira adli para cezasına, Şükrü Boğa 47 yıl 11 ay hapse ve 76 bin lira adli para cezasına mahkum edildi, 42 sanık da 10 aydan 72 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

Diğer 17 sanığa ise onar ay hapis ve beş yüzer lira adli para cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bu arada, yargılama sırasında hayatını kaybeden 4 sanığın davası düştü, bir sanık da delil yetersizliğinden beraat etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2014 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında suç örgütü kurdukları, "yağma, tehdit, dolandırıcılık, çek senet ve tefecilik" yaptıkları iddiasıyla dava açılmıştı.

AA
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