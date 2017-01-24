YEREL HABERLER
Muğla Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

''ADELE'İN BABASI BENİM''

''Adele'in babası benim''

Muğla'da yaşayan saz ustası Mehmet Asar, dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in babası olduğunu iddia etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan saz ustası ve türkücü 52 yaşındaki Mehmet Asar, 1987'nin Temmuz ayında Bodrum'da tatil yapan bir kadınla birliktelik yaşadığını, bu kadının ertesi yıl mayıs ayında dünyaya getirdiği kız bebeğin, ünlü İngiliz şarkıcı Adele olduğunu öne sürdü.

Bodrumlu yaşayan saz ustası ve türkücü Mehmet Asar, ilginç iddiasıyla dikkati çekti. Bir röportajında Türk asıllı olduğunu söyleyen 1988 Mayıs doğumlu ünlü şarkıcı Adele'nin babasının kendisi olduğunu öne sürdü. ABD'de yaşayan İngiliz şarkıcı Adele'in annesi Penny Adkins'in tatil için 1987'de Bodrum Gümbet'e geldiğini, taksi şoförlüğü yaparken tanıştığını söyleyen Mehmet Asar şunları anlattı:

"Penny Adkins ve arkadaşlarına iki hafta boyunca Bodrum koylarını ve Denizli Pamukkale'yi gezdirdim. Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. O sırada birbirimizden hoşlandık, sevdik. İki hafta boyunca birlikte olduk. Daha sonra tatilini uzattı, bir ay sonra İngiltere'ye döndü. Ardından iki kez daha Bodrum'a geldi, bir ay kaldı. Sonra dönerken, beni götürmek istedi. Ancak ben İngiltere'de değil Bodrum'da yaşamak istediğimi, istiyorsa burada kalabileceğini söyledim. Memleketine döndü. Birkaç kez telefonla görüştük. O zamanın şartlarında telefonla görüşmek hem zor, hem pahalıydı. Ondan sonrada görüşemedik. Annesiyle birlikte olduğumuz tarihle, Adele'nin doğum tarihleri birbirine tam olarak uyuyor."

''Adele'in babası benim''

'PARMAKLARININ BİTİŞİKLİĞİ BENİMKİ GİBİ"

Geçen yıl Adele Grammy ödüllerini kazanınca merak edip araştırdığını belirten Mehmet Asar şöyle devam etti:

"Ailesine baktığımda, annesinin yıllar önce benim birlikte olduğum İngiliz kadın olduğunu öğrenince şoke oldum. Sevdiğim kadın, Adele'in annesiydi. Yıllar geçmesine rağmen değişmemişti. Ardından Adele'in hareketlerini incelediğimde çene, göz, yüz yapısı, saçları ve konserler sırasında sağ elini kaldırdığında 3 ve 4'üncü parmaklarının bitişik olduğunu gördüm. Daha çok şaşırdım çünkü, benim sağ elimin 3 ve 4'üncü parmakları da kaldırdığımda bitişiktir. Ayrıca Adele'nin söylediği şarkılarda yaptığı vurgular, benim söylediğim eserlerdeki vurgulara çok benziyor, bu da genetik olabilir."

''Adele'in babası benim''

'O YILDAN SONRA HİÇ EVLENMEDİM'

Taksicilik yaptıktan sonra devlet memuru olarak çalıştığı söyleyen Mehmet Asar, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden emekli olduktan sonra yöresel sanatçı olarak çalışmalarına devam ettiğini belirterekşöyle konuştu:

"Adele'in annesini tanıdıktan sonra bugüne kadar hiç evlenmedim. Yıllarım onu düşünmekle geçti. Birkaç kez telefonla görüştük. Şimdi Adele'nin gerçekleri öğrenmesini istediğim için bunu açıklamak zorunda kaldım. Adele ve annesini Bodrum'a davet ediyorum. Gelsinler burada tatil yapsınlar, tanışalım. Adele'nin babası olduğumu düşünüyorum, hissediyorum. Adele isterse onun için DNA testi bile yaptırırım. Bu konuda bilinmesini istediğim en önemli şey de hiçbir beklentim yok. Ben Bodrumlu'yum ve halim vaktim yerinde. Sadece kızım gerçekleri bilsin istiyorum."

''Adele'in babası benim''

DHA
809
Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmıMeteoroloji'den İstanbul için kar alarmı
Hüseyin Avni Coş'un adı FETÖ araştırmasında iddiası yalanlandıHüseyin Avni Coş'un adı FETÖ araştırmasında iddiası yalanlandı
Rihanna "Nusret" tişörtü giydiRihanna "Nusret" tişörtü giydi
Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?Survivor'da Furkan Kızılay'a ne oldu?
Selülitleri olay olduSelülitleri olay oldu
Trump'ın korumasıyla ilgili şok iddia !Trump'ın korumasıyla ilgili şok iddia !
ÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandıÖSO Esed güçlerinin sınırına dayandı
Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !Beşiktaş'ın yengesinden olay paylaşım !
Eşinin intihar ettiğini siren sesini duyunca öğrendiEşinin intihar ettiğini siren sesini duyunca öğrendi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS