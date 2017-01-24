''Adele’in babası benim''

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan saz ustası ve türkücü 52 yaşındaki Mehmet Asar, 1987'nin Temmuz ayında Bodrum'da tatil yapan bir kadınla birliktelik yaşadığını, bu kadının ertesi yıl mayıs ayında dünyaya getirdiği kız bebeğin, ünlü İngiliz şarkıcı Adele olduğunu öne sürdü.

Bodrumlu yaşayan saz ustası ve türkücü Mehmet Asar, ilginç iddiasıyla dikkati çekti. Bir röportajında Türk asıllı olduğunu söyleyen 1988 Mayıs doğumlu ünlü şarkıcı Adele’nin babasının kendisi olduğunu öne sürdü. ABD’de yaşayan İngiliz şarkıcı Adele’in annesi Penny Adkins’in tatil için 1987’de Bodrum Gümbet’e geldiğini, taksi şoförlüğü yaparken tanıştığını söyleyen Mehmet Asar şunları anlattı:

“Penny Adkins ve arkadaşlarına iki hafta boyunca Bodrum koylarını ve Denizli Pamukkale’yi gezdirdim. Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. O sırada birbirimizden hoşlandık, sevdik. İki hafta boyunca birlikte olduk. Daha sonra tatilini uzattı, bir ay sonra İngiltere’ye döndü. Ardından iki kez daha Bodrum’a geldi, bir ay kaldı. Sonra dönerken, beni götürmek istedi. Ancak ben İngiltere’de değil Bodrum’da yaşamak istediğimi, istiyorsa burada kalabileceğini söyledim. Memleketine döndü. Birkaç kez telefonla görüştük. O zamanın şartlarında telefonla görüşmek hem zor, hem pahalıydı. Ondan sonrada görüşemedik. Annesiyle birlikte olduğumuz tarihle, Adele’nin doğum tarihleri birbirine tam olarak uyuyor.”

‘PARMAKLARININ BİTİŞİKLİĞİ BENİMKİ GİBİ’

Geçen yıl Adele Grammy ödüllerini kazanınca merak edip araştırdığını belirten Mehmet Asar şöyle devam etti: “Ailesine baktığımda, annesinin yıllar önce benim birlikte olduğum İngiliz kadın olduğunu öğrenince şoke oldum. Sevdiğim kadın, Adele’in annesiydi. Yıllar geçmesine rağmen değişmemişti. Ardından Adele’in hareketlerini incelediğimde çene, göz, yüz yapısı, saçları ve konserler sırasında sağ elini kaldırdığında 3 ve 4’üncü parmaklarının bitişik olduğunu gördüm. Daha çok şaşırdım çünkü, benim sağ elimin 3 ve 4’üncü parmakları da kaldırdığımda bitişiktir. Ayrıca Adele’nin söylediği şarkılarda yaptığı vurgular, benim söylediğim eserlerdeki vurgulara çok benziyor, bu da genetik olabilir.”

‘KIZIM GERÇEKLERİ BİLSİN İSTİYORUM’

Taksicilik yaptıktan sonra devlet memuru olarak çalıştığı söyleyen Mehmet Asar, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nden emekli olduktan sonra yöresel sanatçı olarak çalışmalarına devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Adele’in annesini tanıdıktan sonra bugüne kadar hiç evlenmedim. Yıllarım onu düşünmekle geçti. Birkaç kez telefonla görüştük. Şimdi Adele’nin gerçekleri öğrenmesini istediğim için bunu açıklamak zorunda kaldım. Adele ve annesini Bodrum’a davet ediyorum. Gelsinler burada tatil yapsınlar, tanışalım. Adele’nin babası olduğumu düşünüyorum, hissediyorum. Adele isterse onun için DNA testi bile yaptırırım. Bu konuda bilinmesini istediğim en önemli şey de hiçbir beklentim yok. Ben Bodrumlu’yum ve halim vaktim yerinde. Sadece kızım gerçekleri bilsin istiyorum.”