Adil Gür: ''100 kez referandum yapılsa 100 kez evet çıkar''

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan A&G Araştırma Şirketi Sahibi Adil Gür anayasa değişikliği hakkında yaptıkları araştırmaları anlattı.
Her ay A Haber'de açıklanan anket sonuçları için Aralık ayı sonuçlarını paylaşan Gür, insanların partili cumhurbaşkanlığı referanduma gelirse evet oyu kullanacağını söylediğini bildirdi.
Anayasa değişikliği konuşulup tartışıldıkça insanların desteğinin arttığını belirten Gür, 100 kere referandum yapılsa 100'ünde de evet oyu çıkacağını ifade etti.
ARALIK AYINDA AÇIKLANAN DİĞER ANKETLER NE DİYORDU ?
SONAR ARAŞTIRMA:
MAK DANIŞMANLIK :
GEZİCİ ARAŞTIRMA :
GEZİCİ ARAŞTIRMA :
ORC ARAŞTIRMA :
GENAR :