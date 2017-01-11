ADİL GÜR: ''100 KEZ REFERANDUM YAPILSA 100 KEZ EVET ÇIKAR''

Adil Gür: ''100 kez referandum yapılsa 100 kez evet çıkar''

A&G Araştırma Şirketi Sahibi Adil Gür, son seçim anketlerini canlı yayında açıkladı.

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A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan A&G Araştırma Şirketi Sahibi Adil Gür anayasa değişikliği hakkında yaptıkları araştırmaları anlattı.

Her ay A Haber'de açıklanan anket sonuçları için Aralık ayı sonuçlarını paylaşan Gür, insanların partili cumhurbaşkanlığı referanduma gelirse evet oyu kullanacağını söylediğini bildirdi.

Anayasa değişikliği konuşulup tartışıldıkça insanların desteğinin arttığını belirten Gür, 100 kere referandum yapılsa 100'ünde de evet oyu çıkacağını ifade etti.

ARALIK AYINDA AÇIKLANAN DİĞER ANKETLER NE DİYORDU ?

SONAR ARAŞTIRMA:

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

MAK DANIŞMANLIK :

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

GEZİCİ ARAŞTIRMA :

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

GEZİCİ ARAŞTIRMA :

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

ORC ARAŞTIRMA :

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

GENAR :

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

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