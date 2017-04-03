Adil Gür açıkladı: ''Eğer MHP 'hayır' deseydi...''

Türkiye'de 16 Nisan referandumu için geri sayım sürerken araştırma şirketleri de peş peşe ellerindeki anket sonuçlarını açıklıyor. Türkiye'nin en etkin araştırma şirketlerinden A&G Araştırma'nın patronu Adil Gür, Milliyet gazetesindeki köşe yazısında referanduma 13 gün kala çarpıcı bir analiz kaleme aldı.

Gür'e göre MHP'deki "Evet" ve "Hayır" ayrılığına "gizlenen seçmenler" neden oluyor. 2010 yılındaki referandumu hatırlatan Adil Gür bu durumu şu ifadelerle özetledi:

"MHP tabanında az veya çok bir görüş farklılığı olduğu doğru, ama bu görüş farklılığının MHP’deki liderlik ve yönetim tartışmalarıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Ne mi demek istiyorum, 2010 referandumunda MHP’nin tavrı ‘Hayır’dı ama MHP seçmeninin bir bölümü gitti ‘Evet’ oyu verdi, sandıktan % 58’lik bir sonuç çıktı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı vardı, MHP tabanının bir bölümü AK Parti’nin adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdi. Dikkat edilmesi gereken asıl ayrışma ideolojik. MHP’nin iki farklı tabanı var, Karadeniz’de, Orta Anadolu’da ve Doğu’da Ak Parti seçmeni ile benzeşen, Ege’de, Akdeniz’de ve Trakya’da ise CHP seçmeni ile benzeşen seçmenler var."

CHP'nin de tercihini de inceleyen Adil Gür, referandum için "gizli seçmen" uyarısı yaptı. Bu tanımını örnekleyen Gür, "Konya’da kendisini gizleyen CHP’li seçmen var, İzmir’de gizlenen AK Parti’li, Yozgat’ta HDP’li, Diyarbakır’da ise MHP’li seçmen var. Özetle ‘Mahalle baskısı var mı?’, evet var ancak, mahalle baskısı bölgeye göre, yöreye göre değişiyor. 16 Nisan’da ‘Hayır’ oyu verecek ‘Hayır’cılar, bazı bölgelerde ise ‘Evet’ oyu verecek" dedi.

PARTİNİN TAVRINA GÖRE OY

Adil Gür referandumda sandık başında ise CHP seçmeni için "neredeyse tamamına yakını partisinin tavrı doğrultusunda karar verecek" dedi.