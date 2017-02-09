ADİL GÜR'DEN BAŞKANLIK SİSTEMİ ANKETİ

Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi

Adil Gür, 42 ilde yapılan referandum anketini canlı yayında açıkladı.

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Türkiye yeni anayasa değişikliği için referanduma doğru ilerlerken araştırma şirketleri de çalışmalarına hız verdi. 1 Kasım seçiminden önce yapılan anketlerde en doğru tahminleri ortaya koyan A&G Araştırma Şirketi'nin partronu Adil Gür, Türkiye'nin 42 ilinde yapılan son referandum anketinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı.

Araştırma Ocak ayının son haftasında 24-27 Ocak tarihleri arasında Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, 42 ilde 3.100 civarında hanede yüzyüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Araştırma Türkiye'yi temsil ediyor ve hata payı %1,8 civarında.

İşte A&G Araştırma'nın son anket sonuçları:

 

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