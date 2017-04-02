Adil Gür'den yeni anket

1 Kasım seçimlerinde en doğru tahminlerini ortaya koyan A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür, son anket sonuçlarını Milliyet'e açıkladı. Türkiye genelinde Temmuz 2016-Mart 2017 tarihleri arasında her ay periyodik olarak yapılan anketlere göre terör algısında toptan bir düşüş olduğu dikkat çekiyor. Ekonomi ve işsizlik ise döviz kurlarındaki yükselme ile birlikte arttı.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Araştırma, 18-20 Mart 2017 günleri Türkiye genelinde 41 ilde, 214 mahalle köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 2.660’ı kadın, toplam 5.313 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı tabakalı tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, cinsiyet ve yaş kotası uygulandı.

Örneklem seçilirken Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanıldı. Örneklemde İlçe, kır kent ağırlığına uyuldu.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulup, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlendi.

Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde % 1,5’dir.



2016 yılının Temmuz ayında işsizlik oranı bir önceki yıla oranla 0,9 puan artışla yüzde 10.7 olmuştu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 354 bin kişi artarak 3 milyon 324 bin kişiye ulaştı. İşsizlik Mart 2017’de ise yüzde 12.7’ye çıkarak 7 yılın zirvesine ulaştı. İşsiz sayısı 4 milyona yaklaştı.



TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ 3 SORUNU NEDİR?

SİYASİ TERCİHLERE GÖRE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUN NE?

CHP ve HDP seçmeni FETÖ terör örgütü ve darbe girişimini Türkiye’nin önemli sorunları arasında alt sıralarda sayıyor. AK Parti ve MHP seçmeninin verdikleri cevaplar birbirine çok benziyor. CHP seçmeni için en önemli sorun yüzde 52.1 ile PKK ve DAEŞ terörü. Onun ardından yüzde 38.9 ile ekonomi, ve yüzde 37.1 ile işsizlik geliyor. HDP seçmeni ‘Kürt Sorunu/Güneydoğu Sorunu, İşsizlik ve Ekonomi cevaplarını Türkiye’nin çözülmesi gereken ilk 3 sorunu olarak söylemiştir. Ak Parti Yüzde 74.1 ile ilk srada FETÖ sorununu, ikinci olarak yüzde 61.7 ile PKK ve DAEŞ’i üçüncüde ise yüzde 26 ile işsizliği en önemli sorun olarak görüyor. MHP’de ise PKK ve DAEŞ terörü yüzde 66.3 ile ilk sırada. İkinci sırada yüzde 62.5 ile FETÖ yer alıyor. Bunları yüzde 28 ile işsizlik takip ediyor.



Hangi partinin seçmeni nasıl düşünüyor ?



Bugün seçim olsa oyumu AK Partiye vereceğim diyenlerin %86.4’ü 6 ay sonra daha iyi bir Türkiye olacak derken, %11.1 i aynı olacağını düşündüğünü söylemiştir. CHP ve HDP seçmeni karamsar, MHP seçmeni ise 3’e bölünmüş vaziyettedir. Araştırmanın deteylarına baktığımızda; Kadınlar daha iyimser. Yaş yükseldikçe iyimserlerin oranı artıyor. Kentler de ve kırda yaşayanlar metropollerde yaşayanlardan daha iyimser görünüyor.



TÜRKİYE’NİN 6 AY SONRASINI NASIL GÖRÜYOR?



Aralık ve Ocak aylarındaki karamsar hava dağılıyor! 2016 yılının sonuna doğru döviz kurlarındaki hızlı artış ve terör olayları nedeniyle ocak ayında oldukça alt seviyelere düşen iyimser beklenti son 2 aydır yükselmeye devam ediyor. Aralık ayında %36.3’e