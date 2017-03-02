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ADİL ÖKSÜZ BÖYLE KAÇMIŞ !

Adil Öksüz böyle kaçmış !

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden nasıl kaçtığı ortaya çıktı.

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Darbe girişimini yönetip eski adı ile Akıncı Hava Üssü'nden kaçtığı sırada yakalanan fakat sonradan skandal şekilde serbest bırakılan FETÖ imamı Adil Öksüz'ün, Akıncı'dan kaçış noktası ortaya çıktı.

22 BİN LİRA VE 2 TELEFON

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'ın haberine göre; Adil Öksüz yeni adı Mürted olan Akıncı Üssü'nün Fethiye ve Kışla köylerine bakan uçuş pistinin sonundaki tel örgütlerden atlayarak hava meydanından ayrıldı. Pistin sonundaki tel örgüleri aşan Adil Öksüz, tarlaya çıktı. Fethiye ve Kışla köylerini birbirine bağlayan yoldan bir araca binmek istedi. Yanında diğer FETÖ imamı Anafartalar Koleji Genel Müdürü Hakan çiçek bulunan Adil Öksüz, bölgede devriye atan Jandarma ekibine yakalandı. Bu sırada gün öğleni bulmuştu… Köylüler Öksüz'ün kaçış güzergâhında 22 bin lira ve 2 telefon buldu ve jandarmaya teslim etti. Fethiye köylülerinin iddiasına göre bu para ve telefonlar, FETÖ imamları ya da darbe ardından tel örgülerden atlayıp kaçan FETÖ'cü subaylara ait.

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Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü çevresinde tarla bakmaya gittiği iddiası da araştırıldı. Öksüz'ün ifadesinde gittiğini belirttiği Fethiye Köyü Muhtarı Hacı İbrahim Gürağaç, Öksüz'ün köyde Hasan isimli bir tanışığının olduğunu söylediğini ancak köylerinde Öksüz'le irtibatlı kimse bulunmadığını belirtti. Akıncı Üssü'nün eskiden köylerine bağlı olduğunu belirten muhtar, "Adil Öksüz köyümüzden ne tarla almıştır ne tarla bakmıştır. Zaten yakalandığı nokta da köyümüzün çok dışında. Köye gelecek insan taksiden o kadar uzakta inmez" dedi.

Sabah
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