Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı iddia

Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Adil Öksüz'ün, darbeden 3 gün sonra ABD'ye kaçtığını iddia etti.

"Nerede, kaçırıldı mı, korunuyor mu, korunuyorsa kim koruyor? Bu ve buna benzer sorular, 15 Temmuz’dan itibaren havada uçuşuyor." diyen Kelkitlioğlu, Cemaat'in "TSK imamı" olarak bilinen Adil Öksüz 6 aydır yakalanamadığını hatırlatarak şöyle yazdı:

"Peki nerede Öksüz? Türkiye’de mi, yurtdışına mı kaçtı?

İstihbarat birimlerine göre Öksüz, 15 Temmuz’dan hemen 3 gün sonra ABD’ye kaçtı.

Bu nasıl olur demeyin!

Örgütün bu kadar güçlü bir ismi, Akıncı Üssü’nde yakalandığı halde hiçbir şey olmamış gibi adliyeden çıkabiliyorsa, 3 gün sonra da hiçbir engelle karşılaşmadan ABD’ye kaçabilir. Ben buna hiç şaşırmadım. Bu ülkeye 15 Temmuz’u yaşatan o aklın ve o güçlerin, Adil Öksüz gibi bir ismin yakalanmasını istemeyeceğini daha önce defalarca yazmıştım.

Ayrıca unutmayalım, Öksüz, oturum alabilmek için New Jersey eyaletinde oto galerisi açmıştı. Yani ABD’de barınabilmesi için herhangi bir engel de yok..."

CEM KÜÇÜK: ADİL ÖKSÜZ OKYANUS ÖTESİNDE

Habertürk'ün canlı yayınına katılan gazeteci Cem Küçük'ten de benzer açıklama geldi. Küçük direk ABD'yi adres göstermedi ama Öksüz'ün okyanus ötesinde olduğunu tahmin ettiğini söyledi.