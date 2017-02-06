Adil Öksüz isimli vatandaşın ilginç hikayesi

Kahramanmaraş Andırınlı bakkal Adil Öksüz, tam da şairin dediği gibi hiçbir şeyden çekmedi adından çektiği kadar. Kimlikteki adı Mehmet olan, ancak büyük-küçük herkesin ‘Adil’ olarak bildiği ‘Mehmet Öksüz’, 1994 yerel seçimlerinde muhtar adayı olmaya karar verdi.

“Mehmet adıyla beni kimse tanımaz, şu adımı Adil yapayım” diye düşünüp mahkemeye başvurduğunda, 23 yıl sonra başına geleceklerden habersizdi. 57 yaşında “Bu sefer de soyadımı değiştirmek istiyorum” diyerek mahkemeye koşmasına neden olacak olaylar da FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi gecesi başladı.

"AYNI KÖYDENİZ"

Habertürk gazetesinden Ümit Avcı'ya hikayesini anlatan Mehmet Adil Öksüz Cantürk şunları söylüyor; "Bu namussuz (FETÖ’cü Adil Öksüz’ü kastediyor) ile adımız-soyadımız aynı. Araştırdım, Türkiye genelinde 35 bin tane soyadı Öksüz olan var. Medyadan öğrendik ki o da Andırınlı, hem de benim gibi Hacıveliuşağı nüfusuna kayıtlıymış. Aynı köydeniz yani. Ama bunlar 1976’da Andırın’dan ayrılmışlar.

Anne-babası biliniyor ama kendisini hiç tanımazlar Andırın’da. Bu yüzden bayağı bir sıkıntı oldu. Esnafız sonuçta... Devamlı Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye’ye alışverişe gidiyoruz. Uygulamalarda sıkıntı çekiyoruz."

Bakkal Adil Bey, darbe girişiminden mahkemeye başvurduğu kasım ayına kadar tam 4 kez Adil Öksüz adı yüzünden güvenlik uygulamasına takılmış. "Sıkıntı çekiyoruz" dediği hikâyeyi de şöyle anlatıyor: "İlk sıkıntı, Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasından sonraki gün oldu. Kahramanmaraş’a giderken uygulamaya takıldık. İsim aynı, soyisim aynı. Güvenlik görevlisinin elinde namussuz Adil Öksüz’ün ana adı, baba adı ya da TC numarası yok. Tabii kimliği görünce heyecanlandılar. Kelepçe vuruyor, yere yatırıyor... Tesadüf, sabaha karşı tüm internet erişimi de iptal, GBT soruşturması yapamıyor. 2 saat 15 dakika sonra bıraktılar, ama o gün alışverişi de yapamadık haliyle."

ADİL ÖKSÜZ ADIYLA ORDUEVİ'NE GİTTİ

Yaşadıklarını aktarırken kimi zaman gülen, kimi zaman da iç geçiren Adil Cantürk, "En komiği halamın oğlunun düğüne giderken yaşadığımdı" deyip şöyle devam ediyor: "Evlenecek çocuk astsubay, babası da emekli astsubay. Onların da soyismi Öksüz. Düğün Adana’da. Kozan’da durdurdular arabayı. Adımı görünce ‘Bırakamayız’ dediler. Polisin biri beni tanıdı. Yayla evi varmış Andırın’da. ‘Ben tanıyorum seni ama geçmişte sıkıntı oldu, yakalandı, bırakıldı. Bunun için müdürlüğü arayacağız’ dediler. ‘Emniyete getirin’ demesinler mi? ‘Yapmayın, etmeyin düğüne gidiyoruz, bizi tutmayın’ dedim. Vay efendim, ‘Tutanak tutacağız, sonra fotoğrafınızı çekip tutanağa iliştireceğiz’ derken iş bitti. Telaşla halamı aradım. ‘Serbest kaldık yetişiyoruz, düğün salonu nerede?’ diye sordum. ‘Orduevinde’ demez mi? İsimlerimizi vermişler ama gittik astsubay kapıda bekliyor. ‘Adım Adil Öksüz ama aradığınız zat ben değilim’ dedim. O sırada isim değişikliği için mahkemeye verdiğim dava dilekçemin yanımda olduğu geldi aklıma. Onu gösterdim de girdim."

UYUŞTURUCU BARONUYLA AYNI SOYADI

"Yeni kimliğinize alıştınız mı?" sorusuna, "Alışmak zorundayız" yanıtını veren Adil Bey, garip hikâyesinin sonunu şöyle bağlıyor: "Aslında ben soyadımızı ‘Hacsan’ yaptırmayı düşündüm. Sonra çocuklar illa ‘Cantürk olsun’ dedi. Tüm resmi işlemler bitti, rahatladım. Dükkânda otururken Kahramanmaraş İstihbarat’tan komiser arkadaşın biri ziyarete geldi. Yeni soyadımı söyledim. ‘Uyuşturucu baronunun soyadı Cantürk’ demez mi? Hep maceralı geçiyor bugünler."

SOYADINII DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Adil Cantürk, ‘Öksüz’ soyadıyla 3 dönem muhtarlık, sonrasında bir de AK Parti’den il genel meclis üyeliği yapmış. Kendisiyle beraber 4 kişilik ailesinin de soyisimlerini değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen Cantürk, “O da bayağı bir sıkıntı” deyip şöyle devam ediyor: “Soyadın değişince kimlik, ehliyet, esnaf oda kaydı, Maliye, muhasebe, esnaf sicil kaydı, KOSGEB kaydı, kredi kartı, banka hesapları değişiyor. İnanın altüst olduk.” ‘Mehmet Öksüz’ olarak dünyaya geldi. Köyde herkes ‘Adil’ olarak biliyor diye ismini değiştirip ‘Adil Öksüz’ oldu. FETÖ’nün en kritik firarisiyle isim benzerliği yüzünden başına gelmeyen kalmadı ve soyadını Cantürk olarak değiştirdi. Tanıdığı bir polisin ‘Behçet Cantürk’ hatırlatmasının ardından, ‘Soyadımı yine değiştirsem mi?’ diye düşünüyor...