  • Putin ile Erdoğan'dan kritik açıklamalar
  • Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş
  • Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması
  • Fetullah Gülen'den ''Hulusi Akar'' talimatı
  • İSTANBUL'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

ADİL ÖKSÜZ'LE İLGİLİ BİR KANIT DAHA !

Adil Öksüz'le ilgili bir kanıt daha !

Darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'le ilgili yeni bir kanıt daha ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'le ilgili bir kanıt daha ortaya çıktı. Öksüz'ün 12 kez Akıncı Üssü'ne gittiği tespit edildi

Ankara'da kabul edilen Çatı Darbe İddianamesinde Adil Öksüz'ün darbe öncesi yolculukları mercek altına alındı.

12 kez Akıncı çevresinde Buna göre; Adil Öksüz ilk olarak 27/12/2015 tarihinde Akıncı Üssü'nde görüldü.

Bu ilk kayıtın ardından, darbe gününe kadar tam 12 kez Akıncı'nın bulunduğu bölgeye gitti.

--2745104.jpeg

İddianamede tarihler şöyle yer alıyor: "Bu ilk gelişin ardından, şüphelinin darbe gününe kadar tam 12 kez, 27 Aralık 2015, 9 Ocak 2015, 16 Ocak 2015, 30 Ocak 2015, 20 Şubat 2015, 29 Şubat 2015, 14 Mart 2015, 30 Mart 2015, 5 Mayıs 2015, 27 Mayıs 2015, 4 Haziran 2015, 15 Haziran 2015, günü tam olarak tespit edilmeyen Temmuz ayının ve 13 Temmuz 2015 tarihlerinde yine aynı yere seyahatta bulunduğu" İddianamede bu ziyaretlerin, darbe plan ve organizasyonu şekillendirmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Adil Öksüz'ün darbe girişimini aydınlatacak dikkat çeken seyahatiyse Amerika Birleşik Devletleri'ne.

Adil Öksüz'ün darbeden 4 gün önce Kemal Batmaz ile aynı uçakta ABD'ye gittiğine ve sadece 2 gün kalıp geri geldiğine dikkat çekiliyor.

Yine benzer şekilde 20.06.2016'da da Nurettin Oruç'la birlikte ABD'ye gittiği ve 5 gün sonra döndüğü iddianamede yer alıyor.

--2745105.jpeg

Darbe planı Mart'ta İddianamede özellikle 17.03.2016'daki 4 günlük ziyarette darbe kararının alındığı belirtiliyor. Aynı tarihte Fethullah Gülen sosyal medyada yayınlanan sohbetinde de hâki renkli cübbeyle görüldü. Savcı bunun darbe kararının örgüt diliyle üyelerine tebliğ edilmesi olduğu görüşünde.

Bu tarihten sonra Ankara'nın değişik bölgelerinde darbe toplantıları yapıldı.

Toplantılara, şüpheli Serkan Aydın'ın ifadesine göre, her kuvveten rütbeli asker ile üst düzey örgüt imamları katıldı. Toplantılara Adil Öksüz başkanlık etti.

İddianameye göre bu toplantılarda darbe girişiminin detayları, bu eylemlerde görev alacak darbecilerin görev ve sorumlulukları belirlendi.

Bu toplantılardan en geniş katılımlı olanı Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2880 sokak no: 3'de bulunan, Örgüte ait Empati Danışmanlık şirketinde

497
-
Kıskançlık yüzünden eşini öldürdü !Kıskançlık yüzünden eşini öldürdü !
Kardeş katili 11 gündür her yerde aranıyorKardeş katili 11 gündür her yerde aranıyor
Hastanede ''kırmızı hemşire'' talimatı olay olduHastanede ''kırmızı hemşire'' talimatı olay oldu
Fuhuştan yakalanan hamile kadın ortalığı ayağa kaldırdıFuhuştan yakalanan hamile kadın ortalığı ayağa kaldırdı
Plaka kurnazlarına ceza yağdı !Plaka kurnazlarına ceza yağdı !
Seda Sayan ile Erkan Çelik ayrıldı mı ?Seda Sayan ile Erkan Çelik ayrıldı mı ?
Spor spikerinin telefonunda ByLock çıktı !Spor spikerinin telefonunda ByLock çıktı !
PKK'nın hain planı sosyal medyada deşifre olduPKK'nın hain planı sosyal medyada deşifre oldu
FETÖ duruşmasında uluslararası gözlemci salondan atıldıFETÖ duruşmasında uluslararası gözlemci salondan atıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS