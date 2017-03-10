15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'le ilgili bir kanıt daha ortaya çıktı. Öksüz'ün 12 kez Akıncı Üssü'ne gittiği tespit edildi

Ankara'da kabul edilen Çatı Darbe İddianamesinde Adil Öksüz'ün darbe öncesi yolculukları mercek altına alındı.

12 kez Akıncı çevresinde Buna göre; Adil Öksüz ilk olarak 27/12/2015 tarihinde Akıncı Üssü'nde görüldü.



Bu ilk kayıtın ardından, darbe gününe kadar tam 12 kez Akıncı'nın bulunduğu bölgeye gitti.

İddianamede tarihler şöyle yer alıyor: "Bu ilk gelişin ardından, şüphelinin darbe gününe kadar tam 12 kez, 27 Aralık 2015, 9 Ocak 2015, 16 Ocak 2015, 30 Ocak 2015, 20 Şubat 2015, 29 Şubat 2015, 14 Mart 2015, 30 Mart 2015, 5 Mayıs 2015, 27 Mayıs 2015, 4 Haziran 2015, 15 Haziran 2015, günü tam olarak tespit edilmeyen Temmuz ayının ve 13 Temmuz 2015 tarihlerinde yine aynı yere seyahatta bulunduğu" İddianamede bu ziyaretlerin, darbe plan ve organizasyonu şekillendirmek amacıyla yapıldığı belirtiliyor.



Adil Öksüz'ün darbe girişimini aydınlatacak dikkat çeken seyahatiyse Amerika Birleşik Devletleri'ne.



Adil Öksüz'ün darbeden 4 gün önce Kemal Batmaz ile aynı uçakta ABD'ye gittiğine ve sadece 2 gün kalıp geri geldiğine dikkat çekiliyor.



Yine benzer şekilde 20.06.2016'da da Nurettin Oruç'la birlikte ABD'ye gittiği ve 5 gün sonra döndüğü iddianamede yer alıyor.

Darbe planı Mart'ta İddianamede özellikle 17.03.2016'daki 4 günlük ziyarette darbe kararının alındığı belirtiliyor. Aynı tarihte Fethullah Gülen sosyal medyada yayınlanan sohbetinde de hâki renkli cübbeyle görüldü. Savcı bunun darbe kararının örgüt diliyle üyelerine tebliğ edilmesi olduğu görüşünde.



Bu tarihten sonra Ankara'nın değişik bölgelerinde darbe toplantıları yapıldı.



Toplantılara, şüpheli Serkan Aydın'ın ifadesine göre, her kuvveten rütbeli asker ile üst düzey örgüt imamları katıldı. Toplantılara Adil Öksüz başkanlık etti.



İddianameye göre bu toplantılarda darbe girişiminin detayları, bu eylemlerde görev alacak darbecilerin görev ve sorumlulukları belirlendi.



Bu toplantılardan en geniş katılımlı olanı Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2880 sokak no: 3'de bulunan, Örgüte ait Empati Danışmanlık şirketinde