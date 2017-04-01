Adil Öksüz’ün kardeşine mahkemeden son dakika şoku

Karabük’te, örgütün üniversite yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dava açılan 16 akademisyen arasında bulunan FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün tutuklu kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, eşi ve çocuklarıyla birlikte soyadlarını değiştirmek için avukatı aracılığıyla dava açtı. 12 Ekim’de Safranbolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunan Öksüz, soyadlarını ’Berrak’ olarak değiştirmek için talepte bulundu. Mahkeme Ahmet Öksüz’ün soyadı değişikliği talebini reddetti. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz’ün avukatı, mahkeminin değişiklik talebini neden kabul etmediğini, gerekçeli kararda öğreneceklerini söyledi.



Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eski Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında da "Darbeye karışan Adil Öksüz’ü ağabey olarak kabul etmiyorum. Aynı soyadı taşımak istemiyorum. Soyadımı değiştirmek için mahkemeye başvurdum" demişti.