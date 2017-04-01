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ADİL ÖKSÜZ’ÜN KARDEŞİNE MAHKEMEDEN SON DAKİKA ŞOKU

Adil Öksüz’ün kardeşine mahkemeden son dakika şoku

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz’ün cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz’ün, soyadını değiştirmek için açtığı davada mahkeme ret kararı verdi.

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Karabük’te, örgütün üniversite yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dava açılan 16 akademisyen arasında bulunan FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün tutuklu kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, eşi ve çocuklarıyla birlikte soyadlarını değiştirmek için avukatı aracılığıyla dava açtı. 12 Ekim’de Safranbolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunan Öksüz, soyadlarını ’Berrak’ olarak değiştirmek için talepte bulundu. Mahkeme Ahmet Öksüz’ün soyadı değişikliği talebini reddetti. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz’ün avukatı, mahkeminin değişiklik talebini neden kabul etmediğini, gerekçeli kararda öğreneceklerini söyledi.

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eski Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında da "Darbeye karışan Adil Öksüz’ü ağabey olarak kabul etmiyorum. Aynı soyadı taşımak istemiyorum. Soyadımı değiştirmek için mahkemeye başvurdum" demişti.

DHA
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