Adıyaman 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Adıyaman başta olmak üzere bölgedeki bir çok iyl Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'nin, merkez üssünü Adıyaman'ın Samsan İlçesi olarak saptadığı deprem saat 14.07'de meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Batman, Şanlıurfa'da da şiddetli hissedildi.

AFAD'ın, büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5.5 olarak açıkladığı depremin can kaybına ve hasara neden olup olmadığı araştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.

''KÖYÜMÜZÜN YARISI YIKILDI"

Depremin ardından büyük panik yaşanırken bölgede 4.2 , 4.1, 4.4 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha kaydedildi.



Akdamar Köyü muhtarı az önce canlı yayında yaptığı açıklamada "Köyümüzün yarısı yıkıldı, diğerleri de oturacak durumda değil" dedi.

Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Başkanı Osman Ertuğrul Altuğ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi." dedi.

Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 13.07'de 5.5 büyüklüğünde depremin ardından Vali Abdullah Erin başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Ekiplerinin Samsat ilçesinde çalışma yaptığını ifade eden Altuğ, "Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlçeye bağlı bazı köylerde hasar olduğu yönünde bilgiler var. Can kaybı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi." dedi.

Altuğ, ekiplerine çevre illerden de ekiplerin destek verdiğini aktardı.

Bu arada, deprem nedeniyle Adıyaman merkezdeki Musalla Caddesi'nde bulunan Musalla Camisi'nin minaresinde hasar meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bazı bölümlerinde çatlamalar görülen minareyi yıkmak için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Musalla Mahallesi'nde bir evin çatısında da hasar meydana geldiği öğrenildi.

"HALKIMIZ TEDBİR AMACIYLA DIŞARI ÇIKTI"

Adıyaman Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Durmuş "Şu ana kadar bizim bildiğimiz can kaybı yok ama gerçekten şiddetli bir sarsıntı olduğunu söyleyebiliriz. Bizim aldığımız duyumlara göre Samsat'ta bir can kaybı yok ancak eski binalarda hasar oluştuğu haberini aldık. Halk panik içerisinde. Halkımız tedbir almak amacıyla dışarı çıktı. Şu anda dışarıda bir bekleyiş var. Şu anda vatandaşlarımız bekliyor" şeklinde konuştu.

TÜYSÜZ: HASARLI YAPILARA GİRİLMEMELİ



İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz “Depremin büyüklüğü 5,5 olarak veriliyor. Oldukça sığ bir deprem. Sol yönlü doğrultu atımlı bir fay tarafından oluştuğu anlaşılıyor. Doğu Andolu Fayı’nın karakteriyle uygun. Son 150 yıldır suskun olan bir fay. Burası 7’nin üzerinde depremler üretmiş bir bölgedir. Üzerinde büyük deprem beklediğimiz faylardan biri. Artçı sarsıntılar oluştu. Biraz takip etmek gerekiyor, şu net bir şey söylemek pek mümkün değil. Artçı sarsıntılara bakılırsa tek başına bir deprem olarak görülüyor. Dikkatli olmakta, hasarlı olan yapılar varsa buralara girmemek gerekiyor. Artçı sarsıntılar belli bir süre daha devam edecektir.” dedi.