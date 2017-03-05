Adıyaman beşik gibi sallanıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde perşembe günü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları aralıklarla devam ediyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 2 Mart Perşembe günü saat 14.07'de merkez üssü Samsat olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından, son 24 saatte 70'e yakın artçı sarsıntı kaydedildi.

Kısa aralıklarla gerçekleşen sarsıntılar, 1 ila 3,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Özellikle saat 09.26'da yaşanan 3,2 büyüklüğündeki artçı sarsıntı, ilçenin Uzuntepe, Yarımbağ, Taşkuyu ve Akdamar köylerinde de hissedildi.

Akdamar köyü sakinlerinden Bedir Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, perşembe gününden beri artçı sarsıntıların ara ara devam ettiğini söyledi.

Ailesiyle AFAD çadırında kaldığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününde mutfağımız yıkıldı. Köyde bazı evler tamamen yıkıldı, bazı evlerde ise ciddi hasar meydana geldi. Bu yarıklar, bugün sabah olan artçılar sonrası meydana geldi. Elimizi vurduğumuz zaman düşüyor hemen. Sabahki artçı depremde çadırda kahvaltı yapıyorduk, hemen dışarı fırladık çocuklarla beraber. Her artçı depremde evimiz biraz daha yıkılıyor."