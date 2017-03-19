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ADIYAMAN'DA KORKUTAN DEPREM

Adıyaman'da korkutan deprem

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem il merkezinde ve bağlı ilçelerde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden alınan bilgilere göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 10.01'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Adıyaman ve bütün ilçelerinde de hissedildi. Depremden dolayı ölen ya da yaralanan olmadığı, herhangi bir göçüğün de meydana gelmediği öğrenildi.

İHA
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