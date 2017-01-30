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ADIYAMAN'DA REFERANDUM KAVGASI: 10 YARALI

Adıyaman'da referandum kavgası: 10 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Çavçük mezrasının köy statüsüne alınması için yapılan referandum olaylı bitti.

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Adıyaman'ın Sincik İlçesi'nde, Çavçük mezrasının bağlı olduğu Çatbahçe'den ayrılarak köy statüsüne alınması için yapılan referandum oylaması sonrası çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Çavçük mezrasının Çatbahçe'den ayrılarak köy statüsüne kavuşturulması için sakinleri arasında referandum yapıldı. 168 kişinin oy kullandğı referandum sonucunda 82 "Evet', 79 "Hayır" oyu çıktı. Oylama sonucunun açıklanmasının ardından mezranın köy olmasını isteyenler ile buna karşı çıkanlar arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Köy korucularının havaya ateş açarak ayırmaya çalıştığı taraflar, ihbarla gelen jandarmalar tarafından güçlükle ayrıldı. Jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada; Hüseyin Büyükçelebi, Mesut Büyükçelebi, Yusuf Büyükçelebi, Abdurrahman Küçükaydın, Cebrail Küçükaydın, Hasan Küçükaydın, Medine Küçükaydın, Ali Aydın, Ekrem Aydın ve Mehmet Aydın yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Sincik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 3'ü buradaki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına alan jandarma, olası yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

DHA
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