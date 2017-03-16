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ADLİYE KARIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Adliye karıştı, çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa Adliyesinde cinayet davasının tarafları arasında çıkan kavgada aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'da adliyede görülen cinayet duruşmasının tarafları, taş ve sopalarla kavga etti. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında Kara ailesinin fertleri, 4 kişinin tutuklu yargılandığı davayı izlemek için adliyeye geldi. İddiaya göre, duruşma salonuna girmek isteyen Kara ailesine izin verilmemesi üzerine, adliye koridorlarında gerginlik çıktı. Bu gerginlik üzerine Kara ailesinin duruşma salonundan uzaklaşmaları için takviye polis ekipleri çağrıldı. Polis duruşma salonuna girmek için ısrar eden ve mahkemeden ayrılmak istemeyen Kara ailesini güçlükle adliyeden dışarı çıkardı. Bu sırada gerginliğin büyümesi üzerine polis Kara ailesini biber gazı ve cop kullanarak adliyeden güçlükle uzaklaştırdı. Yaşanan olayda yaralanan 3'ü polis 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA
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